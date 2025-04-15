Apr 15, 2025 1:21 PMClock
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الكرملين: واشنطن وموسكو تعملان بجد من أجل السلام في أوكرانيا بينما تواصل أوروبا العمل من أجل الحرب

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