May 5, 2025 12:57 PMClock
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الكرملين: نقدر علاقاتنا مع نيودلهي وإسلام آباد ونأمل أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على تدابير لخفض التوتر

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