Apr 8, 2025 12:44 PMClock
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الكرملين: نؤيد محادثات مباشرة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي وندعو لحل دبلوماسي

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