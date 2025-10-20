Oct 20, 2025 12:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: موقف بوتين من السلام في أوكرانيا ثابت وهناك جهود جدية تُبذل من أجل تحقيقه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o