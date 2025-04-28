Apr 28, 2025 2:37 PMClock
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الكرملين: موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة للقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين

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