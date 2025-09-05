آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
11:53 AM
أبرز الأحداث
الكرملين: من المحتمل عقد لقاء ثانٍ بين بوتين وترامب قريباً
إخترنا لك
مصادر وزارية خاصة ل اندبندينت عربية: خطة الجيش ستناقَش في جلسة اليو...
2025-09-05 12:17:35
أبرز الأحداث
الكرملين: الجولة المقبلة من المحادثات بين بوتين وترامب ممكنة في الم...
2025-09-05 12:14:54
أبرز الأحداث
رومانيا وبولندا وفنلندا تتحفظ على نشر قوات بأوكرانيا
2025-09-05 12:13:33
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
مصادر وزارية خاصة ل اندبندينت عربية: خطة الجيش ستناقَش في جلسة اليوم لكنها لن تُطرح على التصويت، لأنها امتداد لقرار سابق اتخذه مجلس الوزراء.. "وما كتب قد كُتب"
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفًا للجيش الروسيّ
الكرملين: الجولة المقبلة من المحادثات بين بوتين وترامب ممكنة في المستقبل القريب
رومانيا وبولندا وفنلندا تتحفظ على نشر قوات بأوكرانيا
انطلاق ورشة الرعاية الصحية الأولية والوقائية في سجن درك زغرتا
بهاء الحريري من دار الفتوى: عودتي نهائية وزيارتي تأكيد لرمزية الدار
إجتماع عمل في بلدية برسا: تقنيات الوساطة لإدارة وحلّ الخلافات
أزمة المياه على طاولة اتحاد بلديات كسروان -الفتوح
سكاف: على الحكومة عدم تفويت فرصة ترسيخ منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد
لابيد: المقطع المصور للرهائن تذكير مؤلم بضرورة التفاوض
إلقاء قنبلة صوتية باتجاه دراجة نارية في يارون دون إصابات
القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو
دوليات
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفًا للجيش الروسيّ
صحة
نقاش علمي حول الإنتان والإدارة السليمة للمضادات الحيوية
كركي يدعو إلى وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي 2025-2030
نقابة مستوردي الأدوية: لتحقيق رسمي لا تضخيم إعلامي
السكري من النوع الثاني.. خطِر على معظم أعضاء الجسم
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
آخر الأخبار
12:17 PM
مصادر وزارية خاصة ل اندبندينت عربية: خطة الجيش ستناقَش في جلسة اليوم لكنها لن تُطرح على التصويت، لأنها امتداد لقرار سابق اتخذه مجلس الوزراء.. "وما كتب قد كُتب"
12:16 PM
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفًا للجيش الروسيّ
12:14 PM
الكرملين: الجولة المقبلة من المحادثات بين بوتين وترامب ممكنة في المستقبل القريب
12:13 PM
رومانيا وبولندا وفنلندا تتحفظ على نشر قوات بأوكرانيا
12:10 PM
انطلاق ورشة الرعاية الصحية الأولية والوقائية في سجن درك زغرتا
12:07 PM
بهاء الحريري من دار الفتوى: عودتي نهائية وزيارتي تأكيد لرمزية الدار
12:06 PM
إجتماع عمل في بلدية برسا: تقنيات الوساطة لإدارة وحلّ الخلافات
12:04 PM
أزمة المياه على طاولة اتحاد بلديات كسروان -الفتوح
12:02 PM
سكاف: على الحكومة عدم تفويت فرصة ترسيخ منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد
12:01 PM
لابيد: المقطع المصور للرهائن تذكير مؤلم بضرورة التفاوض
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
12:07 PM
بهاء الحريري من دار الفتوى: عودتي نهائية و...
عدل وأمن
11:57 AM
إلقاء قنبلة صوتية باتجاه دراجة نارية في يا...
أخبار محلية
11:23 AM
حنكش: "صار الوقت يقتنع الحزب"
عدل وأمن
10:52 AM
الجيش اللبناني يرفع جهوزيته إلى 75%
أخبار محلية
10:45 AM
خواجة: خيار الشارع غير مطروح لدى "أمل"...و...
أخبار محلية
10:13 AM
حمادة: مضمون القرار الحكومي بحصرية السلاح ...
أخبار محلية
9:07 AM
مكي: البقاء في الجلسة مرهون بالإخراج وسير ...
خاص
11:16 AM
من "صدّع" الوحدة الوطنية.. الحكومة ام الحزب؟!
خاص
Sep 4, 2025 11:34 AM
ايران المحرجة: ترفع السقف ضد الغرب ثم تخفّضه!
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o