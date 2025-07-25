Jul 25, 2025 12:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: قمة بوتين وزيلينسكي لن تُعقد إلا كخطوة أخيرة لتوقيع اتفاق ومن المستبعد تماما إتمام عملية السلام المعقدة مع أوكرانيا في غضون 30 يومًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o