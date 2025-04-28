Apr 28, 2025 10:52 AMClock
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الكرملين: لا يوجد حتى الآن على أجندتنا أي اتصال بين بوتين وترمب لكن يمكن الاتفاق على إجرائه بسرعة

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