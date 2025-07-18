Jul 18, 2025 12:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: لا نعتقد أن موقف ترمب الجديد بشأن أوكرانيا يعني نهاية الحوار بين موسكو وواشنطن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o