Jul 23, 2025 12:52 PMClock
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الكرملين: لا أحد يتوقع "رحلة سهلة" بشأن المفاوضات مع أوكرانيا وستكون صعبة للغاية

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