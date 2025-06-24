Jun 24, 2025 12:23 PMClock
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الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لصب الزيت على النار وإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

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