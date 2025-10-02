Oct 2, 2025 5:18 PMClock
أبرز الأحداث
الكرملين: قرار واشنطن المحتمل بتزويد كييف بصواريخ "توماهوك" سيُشكّل تصعيدًا خطيرًا جديدًا للتوتر وموسكو اطلعت على تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن إمكانية توجيه ضربات في عمق روسيا

