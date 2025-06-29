Jun 29, 2025 3:07 PMClock
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الكرملين عن الوضع في الشرق الأوسط: لا ينبغي لأي دولة أن تناقش مسألة تغيير السلطة في دول أخرى وإلا فإن العالم سينزلق إلى الهاوية

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