Apr 19, 2025 5:07 PMClock
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الكرملين: على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا والجانب الروسي سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من 19 حتى يوم 21 نيسان

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