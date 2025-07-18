Jul 18, 2025 1:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: روسيا لا تعتقد أن موقف ترامب الجديد من أوكرانيا يعني نهاية المحادثات بين واشنطن وموسكو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o