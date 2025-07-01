Jul 1, 2025 1:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: روسيا تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية وموسكو لها مصالحها الخاصة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o