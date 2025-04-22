Apr 22, 2025 5:59 AMClock
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الكرملين: جهود استثنائية تبذلها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب لإيجاد حل معقول للصراع في أوكرانيا

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