Apr 18, 2025 12:51 PMClock
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الكرملين: تم تحقيق تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية والاتفاق على وقف استهداف قطاع الطاقة مثال على ذلك

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