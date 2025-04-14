Apr 14, 2025 2:22 PMClock
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الكرملين: تمديد ترمب التلقائي للعقوبات ضد روسيا لعام آخر كان أمرا متوقعا

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