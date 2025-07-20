Jul 20, 2025 11:52 AMClock
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الكرملين: بوتين يرغب في تسوية سلمية مع أوكرانيا لكنها عملية طويلة ومعقدة

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