Apr 30, 2025 12:11 PMClock
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الكرملين: بوتين منفتح على تحقيق التسوية الأوكرانية بالطرق السياسية لكن لم نسمع ردا من كييف حتى الآن

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