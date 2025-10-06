Oct 6, 2025 9:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: بوتين أكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o