Jul 28, 2025 6:46 PMClock
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الكرملين: بوتين أبلغ نتنياهو استعداد موسكو للمساعدة في البحث عن حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني

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