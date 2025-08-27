آخر الأخبار
12:59 PM
الكرملين: المقترحات الأوروبية بشأن الضمانات لأوكرانيا سلبية
الخارجية السورية تندد بالاعتداء الإسرائيلي على وحدة من الجيش السوري...
2025-08-27 14:07:20
الرئاسة المصرية: السيسي يشدد على ضرورة مواصلة حكومة لبنان اتخاذ ما ...
2025-08-27 13:59:24
معلومات: الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آ...
2025-08-27 13:53:16
الخارجية السورية تندد بالاعتداء الإسرائيلي على وحدة من الجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق والذي أسفر عن مقتل 6 جنود
الرئاسة المصرية: السيسي يشدد على ضرورة مواصلة حكومة لبنان اتخاذ ما يلزم لضمان عدم المساس باستقرار البلاد ووحدتها
سعيد: لعلاقات ترتكز على الاستقلال الكامل والتعاون الواضح مع سوريا
حمادة: بيان الخارجية السعودية يعزز وحدة سوريا ولبنان
"الاتحاد الماروني العالمي": نشكر لغراهام اقتراحه حول حماية التعددية الدينية في لبنان
معلومات: الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة
إعلام اسرائيلي: الكابينت الإسرائيلي سيجتمع مجدداً مساء الأحد لمناقشة الحرب على غزة
المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية سيشرفون على استبدال الوقود بمحطة بوشهر
الأشقر عن موسم السياحة: حضور خليجي مقبول وحجوزات بيروت بلغت 90%
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن إخلاء مدينة غزة "أمر لا مفر منه"
"إنماء طرابلس والميناء" تهنّئ الأمن العام بعيده
وول ستريت جورنال عن وزير الخارجية الإسرائيلي: من يعمل على فرض حصار عسكري على إسرائيل يعمل على فرض حصار سياسي ولن نعرض مصالحنا للخطر مقابل فترة هدوء مؤقتة أو تحسين العلاقات العامة
الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأميركي على خلفية "تدخل" في غرينلاند
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
2:07 PM
الخارجية السورية تندد بالاعتداء الإسرائيلي على وحدة من الجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق والذي أسفر عن مقتل 6 جنود
1:59 PM
الرئاسة المصرية: السيسي يشدد على ضرورة مواصلة حكومة لبنان اتخاذ ما يلزم لضمان عدم المساس باستقرار البلاد ووحدتها
1:58 PM
سعيد: لعلاقات ترتكز على الاستقلال الكامل والتعاون الواضح مع سوريا
1:57 PM
حمادة: بيان الخارجية السعودية يعزز وحدة سوريا ولبنان
1:56 PM
"الاتحاد الماروني العالمي": نشكر لغراهام اقتراحه حول حماية التعددية الدينية في لبنان
1:53 PM
معلومات: الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة
1:46 PM
إعلام اسرائيلي: الكابينت الإسرائيلي سيجتمع مجدداً مساء الأحد لمناقشة الحرب على غزة
1:45 PM
المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية سيشرفون على استبدال الوقود بمحطة بوشهر
1:41 PM
الأشقر عن موسم السياحة: حضور خليجي مقبول وحجوزات بيروت بلغت 90%
1:36 PM
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن إخلاء مدينة غزة "أمر لا مفر منه"
