Jun 24, 2025 12:10 PMClock
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الكرملين: إذا نجحت إيران وإسرائيل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار فلا يمكن إلا الترحيب

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