Apr 11, 2025 8:02 PMClock
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الكرملين: إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب عقب الاجتماع مع المبعوث ويتكوف ممكن نظرياً

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