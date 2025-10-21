Oct 21, 2025 12:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: أميركا تدرك أن التحضير لقمة بين بوتين وترمب يتطلب وقتا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o