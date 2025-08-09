توجهت "الكتلة الوطنيّة" ب "التعزية إلى قيادة الجيش وأهالي العسكريين الذين قضَوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني"، مؤكّدة "وقوفها مع جميع اللبنانيّين المؤمنين بالدولة، صفًّا واحدًا وراء المؤسّسات الرسميّة، من أجل استعادة الدولة وبسط سيادتها كاملةً على أرضها" .

وقالت في بيان: "أمّا بعد، وفيما يتمادى المسؤولون الإيرانيّون، واحدًا تلو الآخر، في التدخّل في شؤوننا الداخليّة، والاعتراض العلني والوقح على قرارات مجلس الوزراء اللبناني، التي من شأنها حماية لبنان وحلّ جميع الميليشيات ومنها حزب الله الموالي لإيران، وبعد أن تمّ خرق جميع الأعراف الدبلوماسيّة، ولا سيّما بعد ثبوت امتلاك سفيرهم في بيروت أجهزةَ اتّصالات عسكريّة، فإنّ الكتلة الوطنيّة تدعو الجهات اللبنانيّة المعنيّة إلى استدعاء سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وفقًا لاتّفاقيّة فيينا، وإعلانه شخصيّةً "غير مرحّب بها" على الفور".