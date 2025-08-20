المركزية - نظّمت الكتلة الوطنيّة ليلة مع الاغتراب في Sporting Beach Club – بيروت، حضرها أكثر من 150 مشاركًا من الاغتراب ومن لبنان، وتخلّلها نشاط Trivia تفاعلي ولقاء حواري قصير حول قضايا الاغتراب وحقوق اللبنانيين في الخارج.

وشدّد الأمين العام للكتلة الوطنيّة ميشال حلو خلال الأمسية، على "أهميّة دور الاغتراب في الحياة السياسيّة والوطنيّة". ودعا الحضور إلى "الانخراط الفاعل في الشأن العام، والمشاركة في رسم مستقبل لبنان".

واشار بيان عن الكتلة الى ان" هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظّمها الكتلة الوطنيّة مع المغتربين، لإبراز دورهم المحوري في إعادة بناء الحياة السياسيّة وتثبيت مبادئ الديمقراطيّة والمحاسبة".