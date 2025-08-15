توقّفت الكتلة الوطنيّة عند كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، "التي تضمّنت تهديدات بجرّ لبنان إلى الفتنة إذا مضت الحكومة في قرارها السيادي التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة". وترى الكتلة أن "التمسّك بسلاح خارج إطار الشرعيّة هو من يهدّد السلم الأهلي ويجرّ البلاد إلى خيار الانتحار".

ورأت في بيان أن "قول قاسم إن لا حياة للبنان إذا مُسّ بسلاح حزب الله، يضع مصير اللبنانيّين رهينة لسلاح فئة غير شرعيّة، في مخالفة صريحة للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية والبيان الوزاري وخطاب القسم، وتربطه بأجندات خارجيّة لا مصلحة للبنان بها".

وأكدت الكتلة دعمها الكامل للحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام ولرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسارهم السيادي، وتدعو إلى "المضي قدمًا في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتجريد البلاد من السلاح غير الشرعي، حمايةً للسلم الأهلي وصونًا للسيادة".