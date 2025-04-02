عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد الاطلاع على آخر معطيات الأسبوع المنصرم، لا سيما المستجدات الميدانية، أصدر البيان التالي:

1- توقّف المكتب السياسي الكتائبي عند تجدّد الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية مرتين في أقل من أسبوع، ورأى أن استئناف هذه الأعمال لا يطمئن، بل يؤشر إلى عودة اللااستقرار إلى لبنان وتعريضه مجددًا لوطأة الحروب التي اعتقد اللبنانيون أنها ولّت إلى غير رجعة.

ويؤكد المكتب السياسي أن إطلاق الصواريخ من لبنان على دفعتين هو عمل مدان من أي جهة أتى ويهدف الى إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإعادة تحويل لبنان إلى منصة تخدم مصالح أجندات الممانعة لتصرف في المفاوضات ويقوّض استقرار لبنان عن سابق تصور وتصميم.

وعليه، يشدّد حزب الكتائب على ضرورة الامتثال الفوري والكامل لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله والفصائل المسلحة كافة الى أي جهة انتمت، ويدعو الدولة والأفرقاء المعنيين إلى اتخاذ أقسى التدابير والإجراءات لمنع تكرار هذه الممارسات تحت أي ذريعة كانت.

إن حزب الكتائب، إذ يطالب بانسحاب إسرائيل الفوري والكامل من الأراضي اللبنانية يحمّل حزب الله مسؤولية تعريض لبنان للخطر نتيجة إصراره على الاجتهاد في ما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان واضحًا وصريحًا لجهة التخلي عن السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد القوى الشرعية اللبنانية وقد وافق عليه حزب الله بإرادته تحت وطأة النار ووقّعت عليه الحكومة السابقة والتزمت به الحكومة الحالية.

وفي هذا السياق، يجدّد حزب الكتائب مطالبته الحكومة اللبنانية بمقاربة فورية وجدية لمسألة السلاح، ووضعها على جدول أعمالها، بهدف إعداد جدول زمني دقيق يفضي إلى استكمال تسليمه، التزامًا بالاتفاقات المعقودة.

2- على مسافة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، يرحّب المكتب السياسي الكتائبي بدعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ويتمسك المكتب السياسي بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون أي تأخير، مشددًا على أن التعديلات الضرورية المطروحة على القانون، وإن كانت مطلوبة ومفيدة، إلا أنها لا يجب أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة لتأجيل الاستحقاق الدستوري.

3- مع اقتراب الذكرى الخمسين لانطلاقة المقاومة اللبنانية في 13 نيسان يؤكد حزب الكتائب تمسكه بقيامة لبنان السيّد الحرّ وبمعاني هذا اليوم الذي بدأت فيه رحلة تحرير لبنان من كل الاحتلالات.

وللمناسبة يقيم الحزب احتفالًا تخليدًا لذكرى شهدائه الذين أعطوا حياتهم ليكون لبنان دولة كاملة المواصفات ويدعو الأنصار والأصدقاء إلى ملاقاته في عين الرمانة السبت 12 نيسان لتجديد العهد.