المركزية - دان المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، "بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة أطفال أبرياء في بنت جبيل، مؤكدًا أن استهداف المدنيين وخصوصًا الاطفال، جريمة ضمير قبل أن تكون قانونًا جريمة موصوفة بين الجرائم المصنفة كبرى.

وشدّد الحزب في بيان، على وجوب تجنيب المدنيين، ولا سيما الأطفال، تبعات العمليات العسكرية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الأبرياء.

كما توقف الحزب عند دعوة الأمين العام لحزب الله إلى فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية، ليؤكد أن الحوار بين دولة لبنان والمملكة قائم ودائم عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، والأجدى بحزب الله بدل إطلاق مبادرات لا طائل منها التجاوب الجدي مع مسار حصر السلاح بيد الدولة وتجنيب البلاد المزيد من المآسي.

كذلك، دعا حزب الكتائب اللبنانية هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس نبيه بري إلى الالتزام بالنظام الداخلي والإسراع في إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل المادة الخاصة بانتخابات غير المقيمين، تسهيلًا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مواعيدها وضمانًا لحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في السفارات والقنصليات.

وشدّد الحزب على أن الجلسة التشريعية المقبلة هي الأخيرة في العقد الاستثنائي، فيما سيُخصص العقد العادي المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، ما يفرض ضغطًا زمنيًا لإقرار هذا التعديل الحيوي في الوقت المناسب.