المركزية - عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وأشار المجتمعون في بيان الى ان "المكتب السياسي يدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، والتي هدد فيها باندلاع حرب أهلية بين اللبنانيين وإنهاء الحياة في البلد في حال المسّ بسلاح الحزب. ويعتبر أن هذا الكلام يشكّل مساسًا مباشرًا بالسلم الأهلي وتهديدًا خطيرًا لأمن اللبنانيين".

أضاف البيان: "ان حزب الكتائب اذ يكرر رفضه التدخل الإيراني المتمادي في الشؤون اللبنانية يعتبر أن موقف قاسم، جاء متماهياً مع تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يسعى لحماية مصالح طهران وهو لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان".

كما أكد المكتب السياسي أن "الإطار الوحيد والشرعي لأي بحث في آلية حصر السلاح بيد الدولة هو المؤسسات الدستورية، ويشدّد على وجوب الالتزام الجدي بقرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم خطة عملانية من قبل قيادة الجيش إلى المجلس، تمهيدًا لإقرارها في المهلة المحدّدة".

الى ذلك، جدّد المكتب السياسي تأكيده في هذا الإطار على دعم الخطوات التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة، لا سيّما مطالبة إسرائيل عبر الوسيط الأميركي بالمباشرة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، ويدعو المكتب السياسي اللبنانيين جميعاً، وخصوصاً الكتل النيابية التي أكدت على مبدأ حصر السلاح في مجلس النواب عند طرح السؤال من قبل رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، إلى الالتفاف حول الشرعية ودعمها في هذا المفصل الحسّاس.