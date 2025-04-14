Apr 14, 2025 12:01 PMClock
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الكاتب السياسي محمد بركات من مبادرة "نحو الإنقاذ": نطلق سلسلة دعاوى ضدّ إدارة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فالشيعة ليسوا طائفة من الواقفين على أبواب الدول بانتظار من يبني لهم بيوتهم

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