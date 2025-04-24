Apr 24, 2025 6:27 AMClock
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الكابينت الإسرائيلي يجتمع اليوم الخميس لبحث توسيع حرب غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع

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