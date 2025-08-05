Aug 5, 2025 6:55 AMClock
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القيادي في حماس أسامة حمدان: على مجلس الأمن إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة والانسحاب من القطاع وفتح المعابر الإنسانية

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