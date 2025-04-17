Apr 17, 2025 9:55 PMClock
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القيادة الوسطى الأميركية: ضرباتنا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالشعب اليمني الذي يتطلع للتخلص من استعباد الحوثيين

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