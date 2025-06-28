Jun 28, 2025 8:07 AMClock
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القوى الامنية توقف مطلوبين بعد اشتباك مع مسلحين تحصنوا داخل شقة في منطقة طريق المئتين، في طرابلس، ما أدى إلى سقوط جريح

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