أوضح الحزب السوري القومي الاجتماعي ان المكان الذي دخل اليه الجيش في الشويفات هو ارض خاصة تستخدم للانشطة الطالبية، ودعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار، وقال في بيان: "أمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول دهم الجيش اللبناني مخيم تابع للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة الشويفات، يهم الحزب أن يوضح ما يلي: المكان الذي دخل اليه الجيش هو ارض خاصة استخدمت لقيام نشاط طالبي تربوي يُنظم منذ سنوات في فصل الصيف ويشارك فيه الأشبال والطلبة، لا وجود لأي معسكرات أو تدريبات عسكرية للحزب في المكان المذكور، وما تم تداوله عن"مخيم تدريبي" غير صحيح جملة وتفصيلاً والمكان هو ارض زراعية ولا يوجد فيه اي منشٱت او ما شابه".

وتابع: "ما جرى هو نتيجة التباس بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في المنطقة، ما دفع الجيش إلى التحرك ومداهمة المكان. وقد أثبتت الوقائع أن الأمر لا يتعدى نشاطًا طلابيًا بحتًا. الحزب السوري القومي الاجتماعي يؤكد حرصه الدائم على التعاون مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، ويشدد على احترامه الكامل لدور الجيش الوطني وصلاحياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وختم الحزب: "ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تمسّ بحقيقة أنشطته الطالبية والتربوية، ونؤكد أن الأشبال والطلبة هم مستقبلنا، وأن مخيماتهم ستبقى فضاءات للعلم والمعرفة والانتماء الوطني، بعيدًا عن أي تفسيرات مغلوطة".