أشار أمين عام حزب "القوات اللبنانية" إميل مكرزل الى أنّ "حزب الله تتلمذ على يد نظام حافظ الأسد وبيبيع وبيشتري"، وقال في مقابلة ضمن برنامج "بيروت اليوم" عبر mtv: نتوقع في جلسة الحكومة الجمعة استكمال المسار الذي بدأ مع خطاب القسم، فالحكومة تستكمل المسار الذي بدأه حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عندما وقّعا على اتفاق وقف إطلاق النار، ونشهد على سقوط سردية "الحزب" بالكامل وندعوه لسماع صوت ناسه واللبنانيين".

وأضاف مكرزل: كانوا في السنوات السابقة يتاجرون بالسلاح لأننا لم نكن موحّدين كلبنانيين خلافاً للواقع اليوم، فنحن لسنا معزولين والمجتمع الدولي والعربي حاضن، لافتا الى وجود "امتعاض واضح لدى "الحزب" من خطاب برّي الذي لم يكن كما يبدو على قدر توقعاته وخطة الجيش ستكون واضحة المعالم ولا يعتقد الحزب انو قادر يمزح".

واعتبر مكرزل أنّ "ملف السلاح هو المعبر الأساسي لبناء الدولة ومن بعده لا بد من البحث في اللامركزية، ويجب توجيه رسالة تطمين بالعمق للطائفة الشيعية الغنية علمياً واقتصادياً".