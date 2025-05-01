صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

"المشبوه يبقى مشبوهًا، ويتبيّن يومًا بعد يوم وأكثر فأكثر أنّ موقع "ليبانون ديبايت" هو موقع مشبوه ومأجور، قد حاولنا في المقال الذي نُشر اليوم على الموقع "المشبوه والمأجور"، بعنوان "مؤامرة خبيثة للقوات تُحيكها لرئيس الجمهورية… والحسابات الانتخابية أولوية!"، إيجاد نقطة واحدة صحيحة فيه، فلم نجد، وهذا دليل على حجم الإفلاس المهني لهذا الموقع.

ومع دخول البلد في مرحلة جديدة سياديًّا وإصلاحيًّا ومناقبيًّا من الضروري على وزارة الاعلام والمعنيين إيجاد حلّ لمواقع مثل موقع "ليبنانون ديبايت"، إذ من الضروري التمييز حتى حدود الفصل بين الحرية الإعلامية والسياسية، وبين إعلام لا عمل له سوى التحريض والفتنة والكذب والتضليل والغش والافتراء على الآخرين.