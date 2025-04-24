المركزية- يقدّم وفد قيادي من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية، بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع، واجب العزاء بوفاة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس في مقر السفارة البابوية في حريصا غدا الجمعة في الخامسة عصرا، ويضم الوفد النواب: ستريدا جعجع، كميل شمعون، جورج عقيص، غياث يزبك، رازي الحاج، نزيه متى وسعيد الأسمر، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، عضو الهيئة التنفيذيّة النائب السابق ماجد إدي ابي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة في الحزب أنطوان مراد وأعضاء المكتب.