أطلقت منطقة جبيل في "القوات اللبنانية" مشروعها النموذجي للطاقة في بلدة حاقل، بعد تسعة أشهر من العمل، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية ومختار البلدة والأهالي.

وأشارت في بيان، الى أن "المشروع يهدف إلى استبدال المولدات التقليدية بحقل متكامل للطاقة الشمسية، بما يُسهم في التحوّل نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، ويخفف العبء المالي عن أبناء البلدة".

وأوضحت أن "المشروع يُنفذ من خلال شراكة استراتيجية بين شركة Solid Group، وجمعية حاقل الخيرية، وبإشراف حوكمي شفّاف من قِبَل جمعية مركز التنمية والديموقراطيّة والحوكمة (CDDG)، ليشكل نموذجا رياديا يُحتذى في التعاون المجتمعي لتحقيق التنمية المُستدامة".

ولفت البيان الى أنها "تأكيدا على التزامها بتعزيز مشاريع التنمية المحلية، تسعى القوات اللبنانية إلى تعميم هذا النموذج الناجح في بلدات أخرى ضمن قضاء جبيل تباعا، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة النظيفة وتخفيف الأعباء الإقتصادية عن المواطنين".