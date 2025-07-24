استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” ببيان، “تكرار حوادث اعتراض مواطنين لبنانيين آتين إلى لبنان من الخارج من دون سابق إنذار وحجز أغراضهم وعرقلة حياتهم، وآخر ما سجل على هذا الصعيد توقيف الإعلامية هاجر كنيعو في مطار بيروت الثلاثاء ليلا، بناء على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، واحتجازها حتى صباح اليوم التالي في غرفة ضيقة، تفتقر إلى أدنى مقومات الكرامة الإنسانية، مع مصادرة هاتفها الخلوي وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها”.

وإذ أكدت الدائرة الإعلامية تضامنها مع كنيعو التي “تم توقيفها لخلفيات سياسية تتعلق بموقفها الرافض لمصادرة “حزب الله” قرار الدولة اللبنانية”، جددت رفضها “اصطياد اللبنانيين في مطار بيروت”، وأكدت أن “توقيفها مخالف للدستور ولقانون المطبوعات وحرية التعبير في لبنان”، مشددة على أن “هذا الإجراء ينتمي إلى مرحلة ماضية ويسيء إلى صورة المرحلة الراهنة”، داعية إلى “إحالة أي ملف يتعلق بالصحافيين إلى محكمة المطبوعات”.