Apr 27, 2025 8:59 PMClock
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"القوات" ترعى مصالحة عائلية في الكورة

رعت منسقية "القوات اللبنانية" في الكورة، مصالحة عائلية بين أفراد عائلة آل الزهر، خلال لقاء جمع الأهل والأصدقاء في منتجع "المجدلو" في بلدة إجدعبرين - الكورة.

وألقى منسق "القوات" في الكورة رشاد نقولا، كلمة بالمناسبة توجّه فيها إلى الحاضرين قائلا: "يا آل الزهر الكرام، أستشهد بقولين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي قال: 'من لان عوده كثرت أغصانه، ومن صبر نال، ومن لجّ كفر.' وأقول لكم: أصبحتم قريبِي المنال" .

أضاف: "نتمنى أن تثمر هذه المصالحة زهراً يا آل الزهر، على أجدعبرين ومحيطها والمنطقة بأسرها، وأن تعمّ أجواء المحبة والمصالحة الكورة ولبنان كله بإذن الله" .

وشكّل هذا اللقاء مناسبة "لتعزيز أواصر المحبة والتلاقي بين أبناء البلدة والمنطقة"  .

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