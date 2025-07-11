المركزية - صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان التالي:

لقد أصبح من الثابت والأكيد ان الوظيفة الأساسية لصحيفة "الأخبار" هي نشر الكذب وتعميمه، وأصبح من الثابت والأكيد أيضا ان شغلها الشاغل هو فبركة الأخبار ضد "القوات اللبنانية"، وقد خصّصت في عددها اليوم ثلاثة مقالات كاذبة لا تمت إلى الواقع والحقيقة بأي صلة:

- المقال الكاذب الأول هو الافتتاحية تحت عنوان "المشهد السياسي"، وهي كناية عن ثرثرة بلا مضمون ولا معنى، إنما مجرّد كلام فارغ لا جدوى منه الا الكذب للكذب.

- المقال الكاذب الثاني عن النائب وليد البعريني ولا أساس له من الصحة من عنوانه حتى خاتمته، وهدفه المكشوف هو التحريض لأجل التحريض، ولا يمُّت إلى الحقيقة بأي صلة.

- المقال الكاذب الثالث عن التحقيقات الجارية حول شركات التأمين، ونتحدى صحيفة الكذب ومن يقف خلفها بأن يكون لديها أي دليل عن تدخُّل "القوات" في هذا الملف، وتؤكد الدائرة بان "القوات" لم ولن تتدخّل، وبالتالي ما ورد في المقال ليس الا تلفيق بتلفيق.

وردًّا على ما تتداوله "الأخبار" من افتراءات وأخبار كاذبة بحق حزب القوات اللبنانية، تؤكّد الدائرة الإعلامية للحزب أنّها ستتقدّم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية المختصة، بوجه المعنيّين، بجرائم القدح والذم المنصوص عنها في المواد 2 و3 و17 و19 و20 و21 و25 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977، معطوفة على المادة 385 من قانون العقوبات، والمادة 403 من قانون العقوبات.