Apr 4, 2025 4:10 PMClock
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القوات المسلحة اليمنية: سيعلم المعتدي ان اليمن العظيم لا يمكن ان يستسلم ولن يترك واجباته تجاه الشعب الفلسطيني

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