Apr 27, 2025 8:53 AMClock
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القوات المسلحة اليمنية: العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

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