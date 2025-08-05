علقت "القوات اللبنانية" عبر "النهار" على قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، فوصفته بأنه قرار تاريخي، حيث كلفت الجيش اللبناني حصر السلاح بيد القوى الشرعية ووضعت جدولاً زمنياً وهذه نقطة جوهرية لإنهاء السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام، وتكليف الجيش وضع الخطة والآليات العملية لنزع هذا السلاح".

أضافت: "بهذا نكون قد دخلنا في حقبة جديدة بعيدة عن السلاح الذي حوّل لبنان إلى ساحة مستباحة للحروب، وبالتالي اعتبارا من اليوم بدأت الدولة اللبنانية باستعادة دورها الفعلي في حماية الوطن وفي الدفاع عن اللبنانيين وفي استعادة قرار الحرب والسلم، وفي حصر السلاح، وبالتالي إنه قرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".