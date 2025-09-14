أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بياناً نفت فيه صحة ما نشره موقع “بيروت Review” عن ظهور رئيس جمعية المصارف سليم صفير برفقة النائبة ستريدا جعجع في مطار “نيس” الفرنسي، وزعم الموقع أنّ “القوات شكلت سدّاً منيعاً بوجه أي مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

وأوضح البيان أنّ لقاء جعجع وصفير حدث بمحض الصدفة على متن الطائرة المتجهة إلى مدينة “كان” الفرنسية لحضور حفل زفاف حفيدة المرحوم أنطوان الشويري، مؤكداً أن الحزب كان دائماً رأس الحربة في الدفع نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي بسرعة وفعالية.

وأشار إلى أنّ الموقع المذكور لم يلتزم بأدنى معايير المهنية، مستهدفاً التشويش والتشويه، مؤكّداً أنّ الحزب سيقدّم دعوى قضائية ضده بتهمة الكذب والافتراء.